Treuren om Jannie Karst: einde aan een kroonjuweel in de Drentse cultuur

Tegen de twintig liedjesalbums in het Drents, waarvan één goud haalde. Duo Karst was een kroonjuweel binnen de Drentse cultuur, mede door Jannie, tekstdichter en zangeres.

Een onontkoombare zekerheid. Jannie Karst is gestorven. Dat roept herinneringen op aan lieve liedjes, aan muziek en aan de tientallen teksten die ze schreef. Is het dan gek dat je terugdenkt aan een van de grote successen die ze realiseerde, samen met haar zoon René. Tussen dreumen en zeker weten heette de eerste – toen nog lp – die in 1983 verscheen. Ze was van 1941, is 76 jaar geworden en was al een tijdje ziek.

Tot ver buiten de provincie

Niet alleen in Drenthe heerst verdriet over haar heengaan. Tot ver buiten deze provincie was ze door haar optredens bekend, maar ook erg geliefd als een vrouw met een warme uitstraling, meevoelend en altijd aardig. Het optreden als artieste heeft bij Jannnie Karst - Dubbelboer haar kijk op de samenleving niet verhard.

Duo Karst, bestaande uit moeder Jannie en zoon René (1966), was niet van de glamour. Met twee stemmen en een gitaar brachten ze in een simpel toneelbeeld vriendelijk repertoire over onderwerpen als de wind, de regenboog, de eerste sigaret. Maar ze kregen ook een hit, Vlinder, die deel bleef uitmaken van het verzoekrepertoire.

Drentse Aovend

Drentstalige liedjes beheersten het genre waarin ze groot waren en veelgevraagd in theaters, maar ook op feestjes en partijen. Ze stonden centraal in de formule van een Drentse Aovend. Muziek, sketches en verhalen speelden zich in feite rond dit duo af en later nam ook dochter Erika als solozangeres een aandeel in de populariteit van de familie Kars.

Liedjes van Roel Reijntjes en oude schoolliedjes werden vastgelegd en sinds 1989 geprofessionaliseerd opgenomen in een eigen studio in Zuidwolde. In 1990 ontstond Kerst met Karst, dat in Theater De Tamboer in Hoogeveen tot een jaarlijks evenement uitgroeide. In 2001 vierden Jannie en René het twintigjarig bestaan van het duo, dat een onuitwisbare plaats verwierf binnen de Drentse cultuur.

Marga Kool noemde het ‘de broodneudige anvulling op het tot dan toe schraole dialektrepetoire.’ In 2007 trad René Karst voor het eerst zonder zijn moeder op. Het was de inleiding tot de overstap naar Nederlandstalige feestpop. „Zo, nu ga ik met pensioen”, sprak Jannie bij haar 65-ste. „Eén optreden per week is nu wel voldoende.”