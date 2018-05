Buitengebieden veendorpen Hoogeveen krijgen glasvezel

De veendorpen in de gemeente Hoogeveen kunnen zich opmaken voor de aanleg van glasvezel. Het benodigde aantal abonnementen is afgesloten.

Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuweroord, Hollandscheveld, Nieuw Moscou, Elim en Nieuwlande krijgen snel internet via glasvezel. RE-NET, dochterbedrijf van Rendo begint in september met de werkzaamheden, want 52,1 procent van de huishoudens in zogenaamde witte gebieden gaf aan een glasvezelabonnement te nemen.

Witte gebieden zijn gebieden die nu nog verstoken zijn kabelaar Ziggo. Vorige maand werd de aanmeldprocedure voor glasvezelabonnementen nog verlengd, omdat het benodigde percentage van 50 procent nog niet gehaald was.

Zanddorpen haalden percentage al eerder

Eerder werd het benodigde percentage van vijftig procent al in de zanddorpen Stuifzand, Pesse en Fluitenberg behaald.

Wethouder Jan Steenbergen is blij met de komst van glasvezel in de veendorpen. ,,Het is essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. In de toekomst wordt er zoveel data gebruikt. Niemand wordt vrolijk van een half uur wachten bij het verzenden van een e-mail.”