Drentse geschiedenisprijs gewonnen door schoolproject over kano van Pesse

De prijs van de Drentse Historische Vereniging 2017 is gewonnen door een schoolproject in Hoogeveen, dat resulteerde in een boek over de kano van Pesse. Zo’n vierhonderd leerlingen van basisscholen werkten daar aan mee.

Ook de publieksprijs ging naar een Hoogeveens onderwerp: het boek ‘Hoe de middenstand uit Hoogeveen verdween’ van Meppeler Henk van Triest.

De jury van de prestigieuze DHV-prijs was onder de indruk van de originaliteit van het schoolproject en ziet het als voorbeeld voor anderen. Het maken van een boek over een historisch onderwerp is voor schrijver Kees Opmeer en illustratrice/fotograaf Marieke Opmeer al vijf jaar een beproefd middel om de jeugd in contact te brengen met de eigen Drentse geschiedenis. Het is een geschiedkundig educatief en creatief project.

Kano van Pesse

De oeroude kano van Pesse - het oudste vaartuig ter wereld en pronkstuk van het Drents Museum - leverde afgelopen jaar de inspiratie voor het schoolproject in Hoogeveen. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van verschillende scholen hebben zich verdiept in een van de meest opmerkelijke archeologische vondsten ooit. Opdracht was een boek te maken, dat ook echt wordt uitgegeven. Het kreeg een presentatie in een bomvol theater De Tamboer.

Kees en Marieke Opmeer

Kees en Marieke Opmeer hebben er volgens de DHV-jury een prachtig vormgegeven boekwerk van gemaakt dat door de begeleiding van provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden wetenschappelijk verantwoord is.

De jeugd is voor het boek naar het museum geweest, heeft de vindplaats bij Pesse bezocht en heeft op verschillende manieren zelf de nodige informatie verzameld.

De kennis van de Drentse geschiedenis wordt er door bevorderd en het bereikt een breed publiek. Niet alleen de kinderen zelf, ook ouders, grootouders en andere lezers.

Drie genomineerden voor de publieksprijs

‘De kano van Pesse’ won het van twee andere genomineerden. Dat was het waterproject van de Asser Historische Vereniging met lezingen, workshops, exposities en het Waterboek van Assen. De bijzondere uitgave hield verband met het weer bevaarbaar maken van Het Kanaal.

De derde genomineerde was een boek van Meppeler Henk van Triest getiteld „Hoe de middenstand verdween uit Hoogeveen.” en die kreeg uiteindelijk de meeste stemmen via de website van de DHV.

Voor de tweede keer kon gestemd worden voor een publieksprijs en daar is volgens voorzitter Anja Schuring van de historische vereniging ruim gebruik van gemaakt. De winnaars zijn bekend gemaakt tijdens een rechtstreekse radiouitzending van RTV Drenthe.