Erven Hartman schikken met Vlaamse miljardair over glastuinbouwcomplex Klazienaveen

De erven Hartman in Sexbierum en de Vlaamse miljardair Hein Deprez zijn tot een schikking gekomen over de overdracht van het glastuinbouwcomplex in Klazienaveen.

Beide partijen troffen elkaar begin december voor de rechtbank in Leeuwarden. De erfgenamen van wijlen Willem Hartman hadden Deprez’s bedrijf The Fruit Farm Group (TFFG) voor de rechter gesleept, in een poging de afgesproken betaling van 2,4 miljoen euro af te dwingen.

Deprez weigerde voor de Drentse productielocaties te betalen, omdat zijn medewerkers op fraude zouden zijn gestuit, een aantijging die door het Hartman-kamp wordt bestreden.

Kou niet uit de lucht

De advocaat van de erven, Wybe Mollema, wil nog niet zeggen of de Vlamingen hun beschulding van tafel hebben gehaald. Raadsman Sjoerd Kamerbeek van TFFG wil niet reageren. Feit is dat de rechter niet langer hoeft te oordelen over het geschil. ,,Wij zijn daar blij mee’’, zegt Mollema. De schikking betekent echter niet dat de kou nu helemaal uit de lucht is.

Er loopt nog een beslagprocedure bij de rechtbank in Amsterdam. A.C. Hartman (180 medewerkers) is een van de grootste biologische telers van paprika’s en tomaten in Europa, met vestigingen in Sexbierum, Oosterbierum en Klazienaveen.

Het kassencomplex in Klazienaveen. Foto: Archief DvhN

Deprez kocht het noodlijdende A.C. Hartman afgelopen zomer voor 7 miljoen euro. Dat bedrag moet in jaarlijkse termijnen tot aan 2027 worden betaald.

Uitstel voor aardwarmteproject

De strijd die na het afsluiten van de transactie ontbrandde, heeft directe gevolgen voor A.C. Hartman. Eind vorig jaar liet het glastuinbouwbedrijf weten zijn aardwarmteproject bij Sexbierum uit te stellen, als gevolg van ,,de gebeurtenissen van de afgelopen maanden’’. Hartman krijgt 70 miljoen euro van het Rijk voor het bouwen van de installatie