5 grote projecten die net als de Groningse ringweg uit de klauwen liepen

De ringweg in Groningen is zeker twee jaar vertraagd. Kleine troost: het is niet het enige grote verkeersproject dat dit lot beschoren is. 5 grote projecten die ook niet op tijd klaar waren:

1. Betuwelijn

In 1998 begon men al met de aanleg van de Betuwelijn. Als alles volgens plan zou verlopen, zou de verbinding tussen Rotterdam en Duitsland in 2000 af moeten zijn. Dit bleek niet haalbaar te zijn en uiteindelijk opende de spoorlijn pas in 2007. Daarbij is het beoogde Duitse traject nog steeds niet gehaald. Die is naar verwachting in 2024 af.

Door de vertraging namen de aanlegkosten ook sterk toe. De oorspronkelijke begroting voor het project bedroeg 2,3 miljard euro. In totaal koste het project meer dan het dubbele: 4,7 miljard euro.

Foto: ANP

2. Noord-Zuidlijn Amsterdam

Al sinds de start van het bouw aan de Noord-Zuidlijn wordt het project geplaagd door vertragingen. De oorspronkelijke opleverdatum zou 2007 moeten zijn, maar uitstel blijkt onvermijdelijk. Uiteindelijk is de nieuwe metrolijn pas 11 jaar later: op 22 juli 2018 moet-ie dan echt af zijn.

Voor het project was in de eerste insantie 680 miljoen euro begroot. Mede door de vertraging liepen de kosten op tot 3,1 miljard euro.

Foto: ANP

3. HSL-Zuid

De hogesnelheidslijn van Amsterdam naar de Belgische grens moest in 2007 al het levenslicht zien. Pas twee jaar later was het spoor klaar voor gebruik. Daarnaast blijken de kosten veel hoger uit te vallen dan de beoogde 3,4 miljard. Het totale project kost 7,3 miljard. Ook na de aanleg van het spoor blijven er problemen, waarbij er vooral technische mankementen bij de ‘nieuwe’ Frya treinen zijn.

Foto: ANP

4. Station Arnhem Centraal

Ook het bouwen van een nieuw treinstation in de Arnhemse binnenstad had wat voeten in de aarde. Het station moest in 2009 af zijn, maar dat werd uiteindelijk 2015. Meerdere zaken gingen fout: een tijdelijke looptunnel stortte in, tijdens graafwerkzaamheden werd een gasleiding geraakt en het plafond kon jarenlang niet worden afgewerkt omdat het gebruikte materiaal niet brandveilig genoeg was.

In totaal kostte de verbouwing 163 miljoen euro. In de eerste instantie werd er gerekend op 65 miljoen.

Foto: ANP

5. Koning Willem-Alexandertunnel

In vergelijking met bovenstaande project valt de ondertunneling van de A2 in Maastricht erg mee. De tunnel opende in hetzelfde jaar als beoogd werd, 2016, maar liep qua kosten wel uit. Waar er 564 miljoen euro begroot was, waren de uiteindelijke kosten 847 miljoen.