De A7 bij Marum is weer vrij na verkeerschaos (veertien botsingen bij vijf ongelukken)

Op de A7 zijn donderdagochtend in een relatief korte periode vijf ongelukken gebeurd. Daarbij botsten in totaal veertien auto's op elkaar.

Het verkeer in de richting van Groningen naar Drachten stond vast. ,,Dat is in de buurt van Nuis'', vertelt een politiewoordvoerder. Rond kwart over negen meldt de politie dat de wegen weer vrij zijn gegeven. ,,Dan zal de file dus ook oplossen.''

Aanrijdingen op de #A7 bij Nuis zijn onder controle. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gegaan. In totaal waren 14 voertuigen betrokken bij 4 afzonderlijke ongevallen. — Politie Groningen (@polgroningen) 25 januari 2018

Ook de #A7 van Heerenveen naar Groningen is weer vrij bij Marum. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 25 januari 2018

Twee, twee, vijf en vier auto's

Volgens haar gaat het om vier afzonderlijke ongevallen. ,,Bij een ongeval zijn twee auto's betrokken, bij een ander ook twee, bij de derde botsing zijn vijf auto's op elkaar gebotst en bij het vierde ongeval vier. Ze zijn wel allemaal op de A7 gebeurd richting Drachten.''

Een half uur later, bevestigt de woordvoerder, is er nog een vijfde ongeval gebeurd. ,,Het gaat dus in totaal om veertien auto's en vijf ongevallen.''

Blikschade

Volgens de politiewoordvoerder is er een lichtgewonde gevallen bij de vijf botsingen. ,,Hoe de ongelukken konden gebeuren, weten we nog niet.''