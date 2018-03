Griet Op de Beeck signeert in ‘pokke ver’ Groningen: veel fans in de rij voor schrijfster

Normaal peinst Griet Op de Beeck er niet over om naar Groningen te komen vanuit haar woonplaats Gent. Maar vanuit Amsterdam viel die ‘pokke verre’ reis wel mee, zei ze.

Als ze aankomt zit de zaal al vol. ‘Uitverkocht’, staat er op de poster voor de deur. Een aantal mensen probeert toch binnen te komen en wacht braaf om te zien of er misschien nog stoelen leeg blijven. Dat is het geval. Vijf geluksvogels mogen alsnog plaatsnemen.

Wijze levenslessen

In haar lezing van drie kwartier vertelt Op de Beeck over het uit laten komen van dromen (gewoon doen), schaamte en alles onder het tapijt willen vegen (dat is oke, als je maar onthoudt en erkent wat je eronder veegt) en het kiezen van verkeerde geliefden (doen we allemaal).

Ze wisselde het vertellen van levenslessen af met het voorlezen van fragmenten uit haar boeken.

Signeren

Naderhand had ze een halfuur om te signeren. Daar maakten haar fans gretig gebruik van. Binnen de kortste keren stond er een flinke rij met mensen met in hun handen meerdere boeken. Maar helaas, Op de Beeck heeft maar tijd voor één boek per persoon.

Hoewel ze eigenlijk om kwart voor zes al de bieb had moeten verlaten, bleef ze toch zitten tot ook de laatste in de rij aan de beurt is geweest. Daarna moest de schrijfster toch echt door. Naar Leeuwarden. Ook al zo pokke ver.

Boekenweek

De Boekenweek is dit jaar van 10 tot en met 18 maart. Het thema van deze 83ste editie is natuur.