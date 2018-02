Jumbo hanteert verschillende prijzen (en als noorderling betaal je het meest)

Niet alle Jumbo-supermarkten hanteren dezelfde prijzen. De ene vestiging is duurder dan de andere. De duurste supermarkten van het land zijn te vinden in Groningen, Friesland en Limburg. Ook de Drenten zijn niet voordelig uit. Dat blijkt uit een peiling van de Consumentenbond.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Jumbo intern grote prijsverschillen hanteert, vooral met A-merken. In Friesland, Groningen en Limburg zijn er bijna alleen maar duurdere Jumbo’s, meer richting de Randstad zitten de goedkopere winkels.

Volgens de Consumentenbond worden de Jumbo-supermarkten goedkoper als er meer concurrentie in de buurt is. Dat verklaart ook waarom de supermarkten in het westen goedkoper zijn.

Wat is het verschil?

Hoe groot zijn de verschillen? Een voorbeeld: een pot mayonaise kostte in de test in Almelo 2,19 euro. Dezelfde pot kostte in Wierden (onder de rook van Almelo) 2,65 euro. Een beker Almhof Griekse stijl-yoghurt kost in een voordelige Jumbo 1,49 euro en in een duurdere vestiging 1,61 euro.

Waar moet ik (niet) zijn in Groningen en Drenthe?

De Consumentenbond maakte een onderverdeling in Jumbo-vestigingen met hoog, midden en laag-geprijsde locaties. Op één vestiging na zitten alle supermarkten in Groningen in de categorie hoog. De Groningse vestiging in de categorie middel is die in de Oude Ebbingestraat, in het pand waarin voorheen V&D zat.

In Drenthe zitten de meeste Jumbo-vestigingen in die categorie en een deel in middel. Eén Drentse winkel zit in de categorie laag: namelijk die in Hoogeveen.

Ook bij online boodschappen doen zijn er verschillen, afhankelijk van waar je de boodschappen ophaalt of laat bezorgen.

'Dit is lastig uit te leggen'

De uitkomsten verbazen de Groninger Frans Visser die onderzoek deed naar prijzen bij winkels en daar een boek over schreef. ,,Ik kijk hier raar van op. We weten dat prijsdifferentiatie voorkomt in allerlei vormen. Zo weten we dat er wel benzinestations zijn die in de spits andere prijzen hanteren dan buiten de spits. En er wordt wel gezegd dat je in een vliegtuig geen twee passagiers meer kunt vinden die dezelfde prijs betaalden.''

Maar bij supermarkten was het fenomeen nog niet bekend. Is dit een slimme zet van Jumbo? Visser: ,,Prijsdifferentiatie kan vanuit het ondernemersperspectief heel goed werken. Maar de consument is er lang niet altijd aan toe. Ik denk dat dit voor een keten als Jumbo lastig uit te leggen is aan het publiek.''

Plus is mindere mate

Meer supermarkten hanteren verschillende prijzen, blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond. Ook de supermarkt Hoogvliet (alleen vestigingen in de Randstad) doet het. Bij Plus gebeurt het ook, maar in mindere mate.

De Consumentenbond peilde in december vorig jaar de prijzen van de vijftien grootste supermarktketens én online-bezorgsupermarkt Picnic. Bij de peiling werden in totaal 7000 prijzen genoteerd, van 150 A-merken en 120 huismerk-producten.