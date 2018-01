Komt de Kamer terug van reces na aardbeving Zeerijp?

De Kamer is op kerstreces van 22 december tot en met 15 januari.

Pas als er een meerderheid in de Kamer gevonden is, kan een reces onderbroken worden voor een debat. Als het aan Beckerman ligt, gebeurt dat. ,,Nog langer wachten is te gevaarlijk'', stelt ze. Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) laat weten graag terug te komen van het reces.

Met de zwaarste aardbeving in 5 jaar is vandaag wederom aangetoond dat de gaswinning nu omlaag moet. De Tweede Kamer moet nu terugkomen van het reces. Nog langer wachten is te gevaarlijk. https://t.co/FEiSwwwJ6M — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) 8 januari 2018

Steun

Maar dat is niet genoeg. Op dit moment probeert Beckerman vermoedelijk steun te vinden voor haar idee. Dat kan via een e-mailoverleg of een procedurevergadering. Bij bijvoorbeeld de vondst van fipronil in eieren werd het zomerreces van 2017 onderbroken voor een debat.

Er zijn verschillende debatten mogelijk. Vaak gaat het om een 'algemeen overleg'. Dat vond bijvoorbeeld plaats naar aanleiding van de fipronilvondst.

Na zo'n algemeen overleg kan er een vervolgdebat plaatsvinden in de Tweede Kamer. Pas dan kunnen er bijvoorbeeld moties ingediend worden. Voor zo'n debat moeten minimaal dertig Kamerleden een schriftelijk verzoek doen bij de voorzitter.

Wanneer kwam de Kamer terug van een reces?

In commissie komen Kamerleden vrijwel elk jaar wel een of meerdere keren terug van een reces. Het gaat dan om een specifiek onderwerp dat bepaalde Kamerleden aangaat. Dat de hele Tweede Kamer terugkomt is zeldzamer. Een overzicht van de afgelopen jaren.