Laat ringwegwerk: slapeloze nachten voor omwonenden Brailleweg

Omwonenden van de Brailleweg in Groningen hebben ‘s nachts nog steeds veel last van de lawaaiige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Ze doen via verschillende kanalen hun beklag bij Aanpak Ring Zuid.

„Facebook, mail, Twitter, bij de informatiekeet en telefonisch”, zegt woordvoerder Claudia Mulder. „We ontvangen heel veel klachten over de werkzaamheden.”

Zo schrijft iemand op Facebook: „Misschien dat de wind uit een andere richting kwam, want vannacht leek wel een van de ergste nachten!” Iemand anders vraagt waar oordopjes gehaald kunnen worden. „Mijn zoon ligt op school te slapen straks.”

Nachtelijke werkzaamheden

Aanpak Ring Zuid werkt sinds 16 mei aan een tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Dit doen ze uit veiligheidsoverwegingen voor de omgeving en de omwonenden ‘s nachts. Daarbij is het een drukke busroute die niet overdag kan worden gestremd en zijn er bij het nabijgelegen Gomarus College eindexamens.

Woensdagavond rond half 12 was het keiharde bonkende geluid van de werkzaamheden bij de Brailleweg tot aan de Eindhovenlaan in Groningen te horen. Een metalen geluid, veroorzaakt door het intrillen van damwanden en het slopen van de betonnen zijwanden bij het viaduct.

„Er gebeurde die avond niets bijzonders”, zegt Claudia Mulder. „Maar het kan zijn dat de wind anders stond waardoor het geluid op andere of meerdere plekken te horen was.”

Kan niet zonder hinder

Mulder begrijpt heel goed dat de nachtelijke werkzaamheden vervelend zijn voor de omwonenden. „We nemen alles mee in onze evaluatie en gaan goed bekijken of we in de toekomst andere afwegingen moeten maken. We weten dat de omwonenden van de Brailleweg er nu slecht vanaf komen. Maar we kunnen de nieuwe zuidelijke ringweg niet bouwen zonder hinder te veroorzaken.”

De nachtelijke werkzaamheden bij de Brailleweg duren nog tot 1 juni. Daarna wordt er voornamelijk overdag aan de weg geklust.