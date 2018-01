Overleven Kira, Pieter en Ronald de knockouts in The Voice?

Het is vrijdagavond erop of eronder voor Pieter van der Zweep, Kira Dekker en Ronald Klungel. De drie Groningers staan vrijdag vanaf 20.30 uur de Knockouts van het populaire RTL4-programma The voice of Holland.

,,De Knockouts beginnen”, zegt een enthousiaste Pieter van der Zweep. De Groninger die in Winschoten in een kledingwinkel werkt, mag er echter nog niets over zeggen. ,,Ik ga zingen, dat wel.” ,,Het wordt echt heel spannend”, laat Ronald Klungel (26) weten.

Per team vallen vijf zangers af

Behalve Pieter en Ronald doet Kira Dekker uit Bad Nieuweschans en mee aan de Knockouts. Wie gaat er door naar de live shows, dat is de grote vraag. Elk team bestaat nog uit acht zangers maar er vallen per team vijf vocalisten af.

Voor Kira Dekker wordt het spannend. In de vorige ronde moest ze een berg ongezouten kritiek van coach Anouk verstouwen, al blijft ze er zelf nuchter onder.

,,Ach, dat is Anouk. Ze vond het niet erg goed. Dat mag. Van haar trek ik me niet zoveel aan, zij is altijd moeilijk, moeilijk. Dat doet me niet heel veel. Als Sanne heel negatief was, dat had ik wel heel erg gevonden. Zij is mijn coach. Zij vond mijn stem wel het meeste potentie hebben.”

Kira Dekker. Foto: Archief DvhN

Er kijken 2,5 miljoen mensen

Sanne heeft Kira geadviseerd voor de komende aflevering vooral rustig te blijven. ,,Ik ben wel snel nerveus. Elke artiest is wel onzeker. Het blijft spannend, of je nu Beyoncé bent of iemand die helemaal niet kan zingen. Je weet niet wat de jury gaat zeggen en er kijken wel 2,5 miljoen mensen naar je.”

,,The voice is de ultieme opstap om je te lanceren”, zegt Ronald die sociaal juridische dienstverlening studeert. ,,Het is toch de droom om met muziek maken je geld te verdienen.”

Alle drie zijn blij met de goede reacties op hun verrichtingen tijdens The Voice.

‘Was je gisteravond op tv?’

,,Normaal gesproken sta ik op zaterdag niet in de winkel. Na the battle toevallig wel. Een klant vroeg of ik de avond ervoor misschien op de tv was. Een andere klant vond dat ik wel heel erg leek op een deelnemer van The Voice”, zegt Pieter.

Pieter van der Zweep. Eigen foto

,,Ik heb al een hoop leuke reacties gehad, maar op straat word ik nog niet aangesproken. Groningers zijn daar misschien ook wel te nuchter voor”, vertelt Ronald.

Kira heeft dankzij haar deelname aan The Voice haar volgers op social media aanzienlijk zien groeien. ,,Die had ik zonder The Voice niet gehad.” Het programma helpt haar in haar muzikale loopbaan is Kira’s overtuiging. ,,Dat zit mijn loopbaan als singer/songwriter niet in de weg. Absoluut niet.”

Eventuele uitschakeling niet het einde

Ze presenteert binnenkort een ep met zes eigen nummers. Hoe het haar in The Voice vergaat, durft ze niet te zeggen. ,,Je moet per ronde bekijken wat we gaan neerzetten. Je moet niet te ver vooruitkijken.”

Pieter van der Zweep staat er net als Kira redelijk nuchter in. ,,Het is niet het einde van mijn leven als ik niet doorkom bij The Voice. Als ik er uit moet hebben veel mensen kennis met me gemaakt.” Ronald Klungel hoopt via The Voice genoeg contacten op te doen die zijn muzikale loopbaan een vervolg kunnen geven. ,,En ik wil natuurlijk heel snel eigen werk uitbrengen.”

The voice of Holland, vrijdagavond 20.30 uur op RTL4.