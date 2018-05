Planning ringweg op de kop: plaatsing tunnel Helperzoom Groningen uitgesteld

Volgens omgevingsmanager Bert Kramer van aannemersbedrijf Combinatie Herepoort gedraagt de grond zich anders dan vantevoren was berekend.

De Helperzoomtunnel zou op zijn plek worden geduwd via een glijbaan in de vorm van een stalen balk op funderingsblokken. Bij de proef ging de tunnel weliswaar omhoog, maar zakten de stalen balken de grond in. Kramer:,,Het is onverantwoord om het inschuiven van de tunnel nu koste wat kost door te zetten. We moeten eerst goed onderzoeken wat dit betekent en hoe we dit probleem op kunnen lossen. Het is een domper, maar we moeten reëel zijn en kunnen hier niet tegen beter weten in mee verder gaan.”

Nieuwe planning

De bouwvakkers hebben hierdoor niet een extra dag vrij. Op de kruising met het spoor bij de Esperantostraat worden dit weekend damwanden geplaatst en wordt onderhoud gepleegd. De noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg richting Drachten blijft volgens planning vier dagen lang gesloten, vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg.

De Helperzoomtunnel kan alleen worden ingeschoven tijdens een periode dat de treinen niet rijden. Combinatie Herepoort gaat nu samen met ProRail bekijken wat dit betekent voor de planning.

,,Voor de treinregelling dit weekend heeft het geen gevolgen,'' zegt een woordvoerder van ProRail. ,,We combineren altijd verschillende werkzaamheden, zodat de overlast zo min mogellijk beperkt wordt. Dit is een enorme logistieke operatie waarvan de voorbereidingen al zo'n twee, drie jaar geleden begonnen zijn. De Helperzoomtunnel was wel het belangrijkste project dit weekend en het nam ook de meeste tijd in beslag. Voor de tunnel zijn vier treinvrije dagen nodig. Maar het is niet het enige project. Dus helaas kunnen we nu niet het spoor alsnog vrijgeven en de treinen laten rijden.''

Gepuzzel

Voor ProRail is het allerslechtste nieuws dat het treinverkeer nu op een ander moment vier dagen stilgelegd moet worden. ,,Dat wordt opnieuw een heel gepuzzel met deze aannemer, andere aannnemers en andere partijen om te kijken wanneer dat het beste kan'', aldus de woordvoerder.

Er rust geen zegen op de Helperzoomtunnel. De bouw werd in oktober vorig jaar stilgelegd omdat de bouwput steeds volstroomde met grondwater. De werkzaamheden werden een maand later weer hervat.

Als de tunnel niet op tijd klaar is, kan het zijn dat ook de overige werkzaamheden voor de ringweg vertraging oplopen. De spoowegovergang Esperantostraat en de afritten van de ringweg naar de Hereweg moeten dicht als de aanleg van de ringweg begint. Dat is gepland op 3 september. Maar de spoorwegovergang en de afritten kunnen pas dicht als de tunnel klaar is.