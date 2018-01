'Rijksuniversiteit Groningen zet wilde vogels in voor dierproeven en is daarmee in overtreding' (update)

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebruiken honderden in het wild gevangen spreeuwen en kauwen voor dierproeven. Daarmee zijn ze in overtreding, want voor proeven mogen alleen daarvoor gefokte dieren gebruikt worden, stelt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights.

De RUG is bezig met onderzoek naar slaap en de gevolgen van slaaptekort.

Volgens Animal Rights ondergaan de vogels bij het onderzoek een zware hersenoperatie waarbij meetapparatuur aan het kopje wordt vastgemaakt. Vervolgens worden ze gedwongen om heen en weer in de kooi te vliegen voor voedsel. Zo worden de dieren uit hun slaap gehouden. Na het verzamelen van de data worden alle dieren gedood.

'Staak de proeven direct'

,,Dit is een klassiek voorbeeld van een onethische dierproef waarbij nut en noodzaak onvoldoende bewezen zijn'', zegt directeur Robert Molenaar van Animal Rights. Hij roept de RUG op om de dierproeven direct te staken en de vogels te rehabiliteren en vrij te laten.

Dat de dieren in het wild gevangen zijn, blijkt uit de aanvraag bij de Centrale Commissie Dierproeven. Daarin staat dat de RUG nestkasten uitzet. Het gaat om 220 tot 250 spreeuwen en 40 tot 50 kauwen.

'We hebben vergunning'

Een woordvoerder van de RUG meldt dat er een vergunning is. ,,We zijn niet in overtreding.'' Verschillende commissies bekeken de aanvraag. Ethische afwegingen zijn daarbij belangrijk volgens de RUG.

De universiteit zegt in een verklaring zo min mogelijk proefdieren te gebruiken en waar mogelijk proefdiervrij te werken. ,,Het onderzoek vindt plaats in het kader van wetenschappelijk slaaponderzoek en levert hieraan een belangrijke bijdrage'', schrijft de RUG.

Gefokte proefdieren

Voor onderzoeken moeten in principe gefokte proefdieren gebruikt worden. Het gebruiken van wilde dieren mag in sommige gevallen wel. Bijvoorbeeld wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

Volgens Animal Rights is dat hier niet het geval. Molenaar: ,,Ze hebben dieren nodig die het zelfde dag- en nachtritme hebben als mensen. Daar zijn er veel meer van lijkt me.''

Animal Rights stoort zich eraan dat er nieuwe dieren worden toegevoegd aan de groep proefdieren. ,,Er zijn vele dieren beschikbaar. Ook bij de RUG. Waarom dan weer dieren uit het wild halen?''

Onderzoekers: het was nodig

Op vragen van de Centrale Commissie Dierproeven antwoordden de onderzoekers dat er gekozen is voor wilde dieren omdat ze niet beschikken over bruikbare dieren in gevangenschap. ,,Er worden weliswaar mondjesmaat kauwen te koop aangeboden door hobbyisten maar de oorsprong, kweekcondities en opgroeicondities daarvan zijn meestal onduidelijk', schreven de onderzoekers.

Het vangen van de dieren zou bovendien weinig verstoring opleveren, omdat er al een onderzoek liep waarbij de nestkasten gebruikt werden.

'RUG kan fout nog herstellen'

Het komt vaker voor dat wilde dieren gebruikt worden. Zo worden er bijvoorbeeld bevers gevangen voor onderzoek. ,,Maar die worden vaak later weer vrijgelaten. Hier worden de dieren gedood. Dat is uitzonderlijk en daarom trekken we aan de bel'', zegt Molenaar van Animal Rights.

De organisatie roept de universiteit op in actie te komen. ,,Rehabiliteer ze en laat ze vrij. De RUG kan de fout nog herstellen'', zegt Molenaar.

Hoe kan het dat dit onderzoek is goedgekeurd als er regels overtreden worden, zoals Animal Rights stelt? ,,Dat is ook voor ons de vraag. Het is duidelijk dat dit niet mag en toch zijn er allerlei partijen die goedkeuring hebben gegeven.''

Het onderzoek

Een omschrijving van het onderzoek is hier te vinden, in de samenvatting van de aanvraag bij de Centrale Commissie Dierproeven.