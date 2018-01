UMCG-topman wil Nationaal Plan voor aardbevingsregio

Er moet een Nationaal Plan komen voor het aardbevingsgebied, vergelijkbaar met de maatregelen na de watersnoodramp in Zeeland.

Dat zei directeur Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij vergeleek de problemen in Groningen met de watersnoodramp in Zeeland en overstromingen van grote rivieren. ,,Toen heeft Den Haag wel ingegrepen. Ik vind dat er binnen twee maanden een plan moet worden opgesteld, vergelijkbaar met het Deltaplan destijds.”

Diep diep diep schamen

,,Den Haag moet zich diep diep diep schamen over hoe het nu gaat", zei Aartsen. ,,Na vijf jaar is er nog steeds geen schadeprotocol, nog geen regeling voor mensen die willen vertrekken en nog geen sprake van een loket waar mensen terecht kunnen. Den Haag doet aan loze praat.’’

Het UMCG heeft maandag ook schade opgelopen, er zijn enkele scheuren in de gebouwen ontstaan. Maar Aartsen heeft het vooral over de patiënten en 4000 medewerkers die in het bevingsgebied wonen.