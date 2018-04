Update: Overboord geslagen vrouw overleden, nadat ze in kritieke toestand uit de Eems werd gehaald

De vrouw die donderdagmiddag te water raakte bij de Eemshaven, is weliswaar gevonden in de Eems na een urenlange zoektocht, maar overleed later. Dat heeft de politie bekend gemaakt.

Bij de zoektocht waren de kustwacht, politie en reddingsdiensten uit Nederland en Duitsland betrokken.

De vrouw werd levend, maar in kritieke toestand, uit het water gehaald, maar bezweek later. Verpleegkundigen van de kustwachtheli onderzochten haar medische toestand. De politie onderzoekt hoe de vrouw te water is geraakt.

De vrouw is omstreeks 17.30 gevonden en aan boord gehesen van het binnenvaartschip waarop ze meevoer. Hoe lang ze precies in het ijskoude water heeft gelegen is onduidelijk. Haar echtgenoot sloeg alarm toen zijn vrouw niet meer aan boord bleek te zijn bij het binnenlopen van zijn schip in de Eemshaven.

Zoektocht op Eems en vanaf zeedijk

Hulpdiensten rukten donderdagmiddag massaal uit voor een reddingsactie. Vier boten, onder meer van de waterpolitie en het KNRM-reddingsstation in de Eemshaven, zochten mee naar de vrouw. Ook de kustwacht stuurde zijn helikopter uit Den Helder en een vliegtuig vanaf Schiphol richting de Eems. De politie Groningen surveilleerde vanaf de zeedijk.