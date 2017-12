VVD-Kamerleden willen opheldering over lagere straffen

VVD-Kamerleden Floort van Oosten en Arno Rutte hebben kamervragen ingediend over de trage rechtsgang in Noord-Nederland. Ze willen van de minister van justitie en veiligheid weten waarom het kan dat de behandeling van strafzaken lang op zich laat wachten.

De Kamerleden reageren hiermee op berichtgeving in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Beide kranten melden woensdag dat het Openbaar Ministerie in een fors aantal zaken lagere straffen eist vanwege het tijdsverloop. Ook de rechtbank legt lagere straffen op als de berechting lang op zich laat wachten.

De rechtbank ziet de ‘strafkorting’ als een sanctie op traag overheidsoptreden. Van Oosten en Rutte willen onder meer weten welke rechtvaardiging er bestaat om op basis van traag verloop van een strafzaak een lagere straf op te leggen.

Een van de oorzaken is dat de rechtbank Noord-Nederland kampt met een tekort aan strafrechters. De VVD-Kamerleden vragen aan de minister of het mogelijk is om rechters elders uit Nederland in het noorden in te zetten om achterstanden weg te werken.