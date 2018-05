Video: De oom van Colin Holmes verongelukte in de WOII, hij reist bijna 18.500 kilometer om hem te herdenken

,,Het is een bijzondere dag", zegt hij er zelf over. Colin Holmes uit Nieuw-Zeeland bezocht op 4 mei de plek in Onnen waar zijn oom verongelukte op 8 februari 1945.

