Vijf vragen over de vertraagde ombouw van de ringweg

De vertraagde ombouw van de ringweg in Groningen roept veel vragen op. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat betekent dit voor mij als automobilist? Op deze en drie andere vragen geven wij antwoord.

1. Wie draait op voor deze miljoenenstrop?

Daar ruzieën de provincie en de aannemers straks over. De provincie draagt de financiële risico’s van het project en zal daarom de aannemer willen houden aan de afspraken die destijds bij de gunning gemaakt zijn.

De aannemer heeft te weinig personeel voor het project en dit komt volgens hen door het vele werk dat op de markt gekomen is. Ze zien het als overmacht en hoopt dat de provincie een groot gedeelte van de vertragingskosten op zich neemt. Hoe het precies gaat uitpakken, moet nog blijken.

2. Hoe kan er zoveel vertraging ontstaan?

Gebrek aan personeel, te ingewikkeld en stijgende bouwkosten. Specialisten in de bouw zijn met name een probleem. Op het moment worden er vaklieden uit Oost-Europese landen als Oostenrijk, Hongarije en zelfs Rusland gehaald. Toch is dit niet genoeg om vertraging te voorkomen. De schaarste van vaklui heeft een prijsopdrijvende werking.

3. Had deze strop voorkomen kunnen worden?

Het lijkt erop dat overheden en bouwers de klus hebben onderschat. Met name de impact op de omgeving en de maatregelen die nodig zijn om de stad begaanbaar te houden. Het kan zijn dat er simpelweg te weinig geld is vrijgemaakt voor het uitvoeren van het project.

4. Waarom moet een deel van de ring vijf weken dicht?

Dat scheelt een jaar vertraging: de bouwers kunnen ongestoord een stalen damwand slaan. Er wordt nog gekeken naar een andere manier om het deelproject sneller uit te voeren, maar de verwachting is dat dit niet veel zal opleveren.

5. Kan ik deze zomer nog met de auto op mijn werk komen?

Geen idee. De omleidingsroutes zijn nog in de maak volgens Groningen Bereikbaar. Het verkeer zal vooral via de noordelijke en oostelijke ringweg worden geleid. Die hebben genoeg capaciteit voor extra autoverkeer. Mensen die niet in de stad hoeven te zijn kunnen dus beter omrijden.

Drie bedrijven die aan de Ringweg zitten, Dienst Uitvoering Onderwijs, de Gasunie en Martini Plaza, stimuleren hun werknemers om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. Ook blijven ze constant in contact met bereikbaar Groningen om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.