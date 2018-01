Wanhopige moeder uit Scheemda: 'Mijn zoontje (1,5) is ontvoerd naar Turkije'

Korien Dijkhuis uit Scheemda heeft een wanhopige oproep gedaan op Facebook. Haar anderhalf jaar oude zoontje Mert Ozinal is door zijn vader meegenomen.

De politie Noord-Nederland bevestigt dat de vader het kind uit het ouderlijk gezag heeft onttrokken. Het vermoeden bestaat, zegt een woordvoerder, dat de vader (van Turkse origine) zijn zoon heeft meegenomen naar een vliegveld in Duitsland. De moeder zegt op haar Facebookpagina dat de vader, met hun zoon, waarschijnlijk via vliegveld Bremen de benen heeft genomen.

De oproep van Korien Dijkhuis

Aangifte opgenomen

,,We hebben maandag een aangifte opgenomen van de moeder uit Scheemda'', aldus politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. Maandag is een persoon aangehouden bij de Duits-Nederlandse grens. Het vermoeden bestaat dat deze persoon betrokken is bij de ontvoering van Mert.

Officieel vermist

De politie zegt dat dit formeel nog onderzocht wordt. ,,De persoon kwam uit Duitsland gereden.'' Mert is officieel als vermist opgegeven. Hij staat nu in de registers van het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

De regels zijn zo dat als beide ouders het gezag hebben over het kind, een van de ouders niet zo maar kan besluiten om met het kind (en paspoort) te vertrekken. Dat wordt gezien als het onttrekken aan het gezag en is strafbaar.