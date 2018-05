FC Groningen-fans blij om terugkeer doelman Sergio Padt bij selectie Oranje

Dat hij nu wel geselecteerd is door bondscoach Ronald Koeman kan rekenen op positieve reacties. Vooral uit de hoek van fans van FC Groningen.

In maart werd Marco Bizot geselecteerd, ten koste van Sergio Padt. Dat zorgde voor andere reacties van mensen die het onterecht vonden dat het niet op de FC Groningen-keeper was gevallen.

'Mooi toetje'

Padt noemt het nieuws 'een heel mooi toetje' op het seizoen, zegt hij bij FC Groningen TV.

Was het een teleurstelling dat de keeper vorige keer niet werd gekozen? ,,Ja'', zegt hij. ,,Maar aan andere kant is het begrijpelijk. Er zijn meerdere keepers in Nederland. Logisch dat de bondscoach er meerdere wil zien. Ik hoop een goede indruk achter te laten. Ik heb me niet gek laten maken. Er komen altijd weer nieuwe kansen, dat blijkt.''