Lars Veldwijk verbannen naar Jong FC Groningen

Dat laat de FC weten via een statement naar aanleiding van ophef over Veldwijk.

De spits zou zondag geweigerd hebben in te vallen toen coach Ernest Faber een beroep op hem deed.

'Altijd bereid te spelen'

Veldwijk zelf is het daarmee oneens. Hij zegt dat hem nooit gevraagd is in te vallen. ,,Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet'', laat hij weten op Twitter.

Maandagochtend viel al op dat Veldwijk afwezig was bij de training van FC Groningen.