Henk de Haan, voormalig prof bij FC Groningen, nam hiertoe het initiatief en ontving de familie Fandi zondagmiddag op Schiphol. Na lang wachten kwamen Fandi Ahmad en de 20-jarige Irfan en Ikhsan (18) eindelijk door de schuifdeuren. Een mooi weerzien van de voetbalkameraden Fandi en De Haan. Het had zo een aflevering van All You Need Is Love kunnen zijn.